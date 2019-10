Neuruppin

Frauen laufen mit Kindern über Gleise: Zug muss bremsen

03.10.2019, 17:46 Uhr | dpa

Die Vollbremsung eines Zuges in Neuruppin (Kreis Ostprignitz-Ruppin) wegen zweier Frauen mit Kindern auf den Gleisen ist glimpflich ausgegangen. Die Frauen im Alter von 36 und 47 Jahren wollten nach Polizeiangaben vom Donnerstag den Zug noch bekommen und überquerten mit den elf und zwölf Jahre alten Kindern deshalb einen geschlossenen Bahnübergang. Die Fahrgäste des Zuges seien durch die Gefahrenbremsung am Mittwoch nicht verletzt worden. Die beiden Frauen wurden nach Angaben der Polizei vom Lokführer nicht mitgenommen. Sie erhielten außerdem eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.