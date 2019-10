Zarrentin am Schaalsee

Polizei geht gegen rechtsextremes Treffen bei Zarrentin vor

04.10.2019, 05:08 Uhr | dpa

Die Polizei ist gegen eine ungenehmigte rechtsextreme Versammlung in der Nähe von Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) vorgegangen. Rund 20 Teilnehmer hätten bei dem Treffen einen verbotenen Liedtext gesungen und Fahnen rechtsextremer Organisationen geschwenkt, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Unter den Teilnehmern seien auch polizeibekannte Menschen gewesen. Näheres wollte der Sprecher vorerst nicht mitteilen. Die Polizei stellte Strafanzeige wegen der Durchführung einer unangemeldeten Versammlung. Der Staatsschutz werde voraussichtlich am Freitag die Ermittlungen aufnehmen, sagte ein Sprecher. Zeugen hatten die Einsatzkräfte über das Treffen informiert.