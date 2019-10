Stromberg

Erdrutsch an Baustelle begräbt Gartenhaus und Zaun

04.10.2019, 05:32 Uhr | dpa

Auf einer Baustelle in Stromberg ist es zu einem Erdrutsch gekommen. Der Boden sei auf rund 15 Quadratmetern eingesackt und habe ein Gartenhaus und einen Zaun mit sich gerissen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses wurden in Sicherheit gebracht. Zuvor war Boden ausgehoben worden. Ob ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar. Auf der Baustelle werde derzeit ein neues Haus gebaut.