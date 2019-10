Borna

Beim Landeserntedankfest dreht sich alles um die Zwiebel

04.10.2019, 05:41 Uhr | dpa

Die Zwiebel steht beim sächsischen Erntedankfest in Borna (Landkreis Leipzig) bis zum Sonntag im Mittelpunkt. Bei der Eröffnung des 22. Landeserntedankfestes am Freitag (19.00 Uhr) soll die erste Bornaer Zwiebelkönigin gekrönt werden, teilten die Veranstalter mit. Am Samstag lädt der Zwiebelmarkt Besucher zum Stöbern ein. Außerdem verleihen die Bornaer am Samstag dem Züchter der schwersten Knolle einen Zwiebelpokal. Ergänzt wird das Programm des Erntedankfestes mit zahlreichen Musik- und Tanzshows in der ganzen Stadt. Borna wird wegen der langen Zwiebelanbau-Tradition auch "Zwibbelborne" genannt. Aufgrund der Feierlichkeiten und eines großen Festumzugs am Sonntag kommt es in der Kreisstadt zu Straßensperrungen im Innenstadtbereich.