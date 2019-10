Offenbach am Main

Regen und dichte Wolken: Das Wochenende wird ungemütlich

04.10.2019, 06:56 Uhr | dpa

Den Menschen in Hessen steht ein nasses und ungemütliches Herbstwochenende bevor. Den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge regnet es am Freitag vielerorts, im Norden des Landes sind die stärksten Schauer zu erwarten. Bei Höchsttemperaturen bis 13 Grad setzen die Schauer zum Nachmittag zwar stellenweise aus. Bei einzelnen Windböen im Bergland mit Geschwindigkeiten von etwa 60 Stundenkilometern bleibt es aber den ganzen Tag über bedeckt. In der Nacht sinken die Temperaturen auf fünf bis zehn Grad, vielerorts regnet es weiter.

Der Samstag beginnt dann nach Einschätzung der DWD-Experten mit einigen Schauern und dichten Wolken. Bei Höchsttemperaturen bis 15 Grad bleibt es zum Nachmittag hin aber vielerorts trocken mit einzelnen Auflockerungen. Die Nacht bleibt niederschlagsfrei, bei Tiefsttemperaturen zwischen einem und sechs Grad kann es stellenweise neblig werden. Auch am Sonntag warten die Menschen in Hessen dann wohl vergeblich auf viel Herbstsonne: Bei Temperaturen bis 13 Grad bleibt es überall bewölkt, besonders im Südwesten des Landes erwartet der DWD erneute Regenfälle.