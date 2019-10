Dresden

Dresdner Albertinum beleuchtet frühe Jahre von A.R. Penck

04.10.2019, 07:05 Uhr | dpa

Das Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen ehrt den 2017 gestorbenen Dresdner Künstler A.R. Penck zum 80. Geburtstag mit einer ganz besonderen Ausstellung. "A.R. Penck: "Ich aber komme aus Dresden (check it out man, check it out)"" beleuchtet ab Samstag dessen frühe Jahre in seiner Geburtsstadt. Rund 200 Werke der 1950er bis 1970er Jahre zeugen von Vielseitigkeit, Ideenreichtum und enormer Produktivität des in der DDR in den Untergrund und später zur Ausreise Gedrängten, der sich in allen Kunst-Genres ausprobierte - bis zu Performance, Film und Musik. "Er ist mehr als der Strichmännchen-Maler", sagte Museumsdirektorin Hilke Wagner. Penck habe universelles Interesse gehabt und in den 1970er Jahren die internationale Bildsprache revolutioniert - trotz aller Widrigkeiten.