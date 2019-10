Offenbach am Main

Regen und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

04.10.2019, 07:22 Uhr | dpa

Dichte Wolken, Regen und teils Windböen: In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es am Wochenende ungemütlich. Nach Einschätzung der Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Freitag bedeckt mit von Westen aufziehenden Schauern, mancherorts kann es gewittern. Bei Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad bleibt es nur selten trocken, im Bergland kann es starke Böen mit Geschwindigkeiten um 60 Stundenkilometer geben. In der Nacht bleibt es bewölkt und regnerisch, die Temperaturen kühlen ab auf 7 bis 11 Grad.

Am Samstag gibt es den DWD-Experten zufolge im Tagesverlauf zwar einige Auflockerungen, vielerorts sind aber besonders am Vormittag noch Schauer möglich. Bei Temperaturen bis 16 Grad wird es nur mäßig windig. Die Nacht bleibt trocken, bei Tiefsttemperaturen um zwei Grad wird es im Bergland kalt. Auch am Sonntag zeigt sich der Herbst in Rheinland-Pfalz und im Saarland von seiner unfreundlichen Seite: Mit Höchsttemperaturen um 12 Grad wird es kühl, bei dichten Wolken regnet es immer wieder.