Paderborn vor Kellerduell: Fiebern auf Siegmoment

04.10.2019, 13:09 Uhr | dpa

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn will im Kellerduell mit dem FSV Mainz 05 endlich seinen ersten Saisonsieg schaffen. "Wir alle fiebern diesem einen Moment entgegen", sagte Trainer Steffen Baumgart am Freitag. "Wir dürfen nicht nachlassen und müssen weiter an uns glauben. Natürlich wollen wir endlich punkten."

Nach sechs Spielen mit zumeist starken Leistungen aber immer viel zu geringer Ausbeute sind die Paderborner mit nur einem Punkt Tabellenletzter. Aber auch der Tabellen-16. Mainz verlor bislang fünf von sechs Partien. "Mainz 05 ist in einer ähnlichen Situation wie wir", sagte Baumgart vor diesem Duell (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): "Gute Spiele abgeliefert und nichts Zählbares mitgenommen."