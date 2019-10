Schäftlarn

Spaziergänger finden Leiche eines vermissten 88-Jährigen

04.10.2019, 13:09 Uhr | dpa

Spaziergänger haben in einem Waldgebiet in Oberbayern die Leiche eines als vermisst gemeldeten 88-jährigen Mannes gefunden. Es gebe Hinweise auf einen Sturz, ein Fremdverschulden könne nach derzeitigen Ermittlungsstand ausgeschlossen werden, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Der Senior hatte am vergangenen Sonntag ein Alten- und Pflegeheim in Schäftlarn (Landkreis München) für seinen täglichen Spaziergang verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Die Spaziergänger fanden die Leiche vier Tage nach dem Verschwinden.