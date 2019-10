Protest gegen Kohlekraftwerk: Aktivisten besetzen Brücke

04.10.2019, 13:16 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Etwa hundert Klimaaktivisten haben am Freitag die Kattwykbrücke im Hamburger Hafen besetzt und für mehrere Stunden den Verkehr lahmgelegt. Einige Aktivisten seilten sich von der Brücke ab, um auch den Schiffsverkehr zum Kohlekraftwerk Moorburg zu unterbrechen. Unter dem Motto "DeCOALonize Europe" forderten sie den sofortigen Ausstieg aus Braun- und Steinkohle sowie die Stilllegung aller Hamburger Kohlekraftwerke und des Hamburger Kohlehafens.

"Wir wollen auch auf die Menschenrechtsverletzungen in den Abbaugebieten wie Russland oder Kolumbien aufmerksam machen", sagte eine der Aktivistinnen bei dem Protest. Die Polizei war mit einer Hundertschaft vor Ort und kündigte an, die Aktion nicht bis zum späten Abend dulden zu wollen. Die Aktivisten waren gemeinsam mit einer Fahrraddemonstration des BUND und "Fridays for Future" zum Hafen geradelt. Dort hatten sie sich von der größeren Gruppe getrennt und mit der Besetzung der Brücke begonnen.