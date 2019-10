Schwerin

Ministerium bietet Hotels nach Thomas-Cook-Pleite Hilfe an

04.10.2019, 14:06 Uhr | dpa

Das Logo von Thomas Cook an Glastüren. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (Quelle: dpa)

Nach der Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook hat Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) ein Maßnahmepaket für existenziell betroffene Hotels in Mecklenburg-Vorpommern geschnürt. Es enthält unter anderem Bürgschaften und Darlehen, sagte Glawe am Freitag in Schwerin nach einem Gespräch mit Spitzenvertretern des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) und des Landestourismusverbandes. Auch Kurzarbeit und die geförderte Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern könnten genutzt werden, um Kündigungen zu vermeiden. Rat für Betroffene gebe es bei der Unternehmenshotline des Landes unter der Nummer 0385 588 5588.