Hörselberg

Zulieferer JD Norman insolvent: Betrieb geht vorerst weiter

04.10.2019, 16:38 Uhr | dpa

Hörselberg-Hainich (dpa/th) - Der Automobilzulieferer JD Norman Germany hat Insolvenz beantragt, produziert aber vorerst weiter. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter für das Unternehmen mit Werken in Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) und im hessischen Witzenhausen sei Holger Leichtle bestellt worden, sagte am Freitag eine Sprecherin des Amtsgerichts Meiningen auf Anfrage. Ziel sei es, das Unternehmen und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten, erklärte Leichtle in einer Mitteilung. Demnach sind 489 Beschäftigte in Thüringen und 194 in Hessen betroffen. Sie erhielten nun bis Ende November Insolvenzgeld.

"Vorrangig geht es zunächst darum, nach dem Insolvenzantrag den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren", betonte Leichtle. Anschließend würden Schritte zur Sanierung des Unternehmens geprüft. Hauptgrund für den Insolvenzantrag sei, dass der Umsatz schwächer ausfalle als erwartet. Hergestellt werden Gussteile für Autos. Das Unternehmen selbst war laut Angaben erst 2017 gegründet worden und hatte damals das Geschäft der insolventen REGE Motorenteile GmbH übernommen.

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hatte sich diese Woche besorgt zur Situation der Thüringer Automobilzulieferindustrie geäußert. Etliche Zulieferfirmen seien durch weltwirtschaftliche Risiken, zurückgestellte Investitionen und verunsicherte Käufer in ihrer Existenz bedroht. Er erinnerte daran, dass die Automobilbranche vom Umsatz her der wichtigste Wirtschaftszweig im Freistaat ist. Laut Ministerium erwirtschaften mehr als 16 500 Beschäftigte jährlich gut 4,5 Milliarden Euro.