Göttingen

23-Jähriger sitzt nach Überfall auf Seniorin in U-Haft

04.10.2019, 17:46 Uhr | dpa

Nach einem Angriff und einem Überfall auf eine Seniorin in Göttingen sitzt ein 23 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige soll die 83-Jährige überfallen und schwer verletzt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann beobachtete die Frau nach bisherigen Erkenntnissen dabei, wie sie in einer Bankfiliale Geld abhob und verfolgte sie anschließend bis zu ihrem Haus.

Vor der Haustür schubste der 23-Jährige die alte Frau. Sie wurde bei der Tat Anfang September schwer im Gesicht verletzt. Als sie am Boden lag, stahl der mutmaßliche Täter noch ihre Handtasche. Noch am selben Abend versuchte der Mann mit der gestohlenen Bankkarte, Geld abzuheben. Dabei wurde die Karte eingezogen und anhand der Videoaufnahmen konnte die Polizei den Tatverdächtigen einige Tage später festnehmen. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann erst Ende August nach einer dreijährigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen. Er saß unter anderem wegen Raubstraftaten in einer Jugendanstalt.