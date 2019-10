Magdeburg

Landeseinrichtungen werben weniger Sponsorings ein

04.10.2019, 18:52 Uhr | dpa

Landeseinrichtungen und Ministerien in Sachsen-Anhalt haben zuletzt weniger Unterstützung von Sponsoren eingeworben. In den Jahren 2017 und 2018 wurden Veranstaltungen und Projekte der Landesverwaltung mit 1,57 Millionen Euro unterstützt, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. Das waren gut 630 000 Euro weniger als in den Jahren 2015 und 2016.

Den Großteil der Unterstützung gab es für Veranstaltungen der Hochschulen. Sie warben 90 Prozent der Mittel ein, hieß es. So nahm allein die Uni Magdeburg mehr als 115 000 Euro ein, weil sie Geldgeber wie die Techniker Krankenkasse als offizielle Förderer nannte. Die Uni Halle warb knapp 23 000 Euro für Veranstaltungen und Marketing ein. Direkt in Forschung und Lehre floss in beiden Jahren zusammen knapp eine halbe Million Euro.

Die Staatskanzlei warb in beiden Jahren Unterstützung von mehr als 100 000 Euro ein, etwa für die jährliche Kultursommernacht in Berlin, die Neujahrs- und Sommerempfänge der Landesregierung in Magdeburg oder eine Veranstaltung in der Landesvertretung in Brüssel.

Die Landesregierung veröffentlicht alle zwei Jahre eine Übersicht über Sponsoren und Spender. Jeder, der mehr als 1000 Euro aufgewendet hat, wird namentlich aufgezählt. So soll die Transparenz erhöht werden, heißt es im aktuellen Bericht. Nicht alle Landeseinrichtungen dürfen Projekte und Veranstaltungen sponsern lassen: Polizei, Verfassungsschutz, Justiz und Steuerverwaltung sind ausdrücklich ausgenommen.