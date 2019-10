Gevelsberg

Auto erfasst dunkel gekleideten Fußgänger

05.10.2019, 09:58 Uhr | dpa

Ein Fußgänger ist in Gevelsberg im südlichen Ruhrgebiet von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 54-Jährige habe eine Straße überqueren wollen. Eine Autofahrerin habe den dunkel gekleideten Mann nicht gesehen und ihn erfasst, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, die 59 Jahre alte Autofahrerin blieb am Freitagabend leicht verletzt.