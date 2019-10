Rohr

Motorradfahrer rutscht in Leitplanke und wird verletzt

05.10.2019, 12:02 Uhr | dpa

Ein 58 Jahre alter Mann ist bei einer Ausfahrt mit mehreren Motorradfahrern gestürzt und dabei verletzt worden. Der Fahrer verlor in der Kolonne am Samstag auf einer Landstraße bei Kühndorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) offenbar die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte in eine Leitplanke, wie ein Polizei-Sprecher sagte. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Details zu den Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.