Hude

64-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Hude

05.10.2019, 14:29 Uhr | dpa

Ein 64-Jähriger ist bei der Arbeit in einem Kunststoffverarbeitungsunternehmen in Hude im Landkreis Oldenburg ums Leben gekommen. Mehrere schwere Kunststoffplatten waren aus bislang ungeklärter Ursache in Bewegung geraten und hatten den Mann gegen ein Lagerregal gedrückt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er wurde nach dem Unfall am Freitagabend leblos aufgefunden. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr retten. Wie lange der 64-Jährige bereits tot war, bevor er gefunden wurde, konnte die Polizei nicht sagen.