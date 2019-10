Paderborn

Trainer Baumgart wechselt im Mainz-Spiel den Torwart

05.10.2019, 15:09 Uhr | dpa

Paderborns Trainer Steffen Baumgart hat für das wichtige Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 etwas überraschend den Torwart gewechselt. Für Jannik Huth, der früher in Mainz aktiv war, steht am Samstag erstmals in dieser Saison Leopold Zingerle in der Startelf. Im Vergleich zum achtbaren 2:3 gegen Bayern München vor einer Woche sitzen zudem Routinier Uwe Hünemeier und Christopher Antwi-Adjei auf der Bank. Für sie spielen Sebastian Schonlau und Kai Pröger. Bei den Mainzern ersetzt Ridle Baku den verletzten Ronael Pierre-Gabriel.