Göttingen

Noch keine Spur vom gestohlenen Heinz-Erhardt-Denkmal

05.10.2019, 15:22 Uhr | dpa

Nach wie vor keine Spur hat die Polizei in Göttingen von einem gestohlenen Denkmal des Komikers Heinz Erhardt. Bislang habe es keine Hinweise auf die Figur gegeben, sagte eine Sprecherin am Samstag. Unbekannte hatten das Denkmal mit Gewalt von seinem Sockel am Heinz-Erhardt-Platz entfernt. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Das zwei Meter hohe und etwa 20 Kilogramm schwere Denkmal wurde 2003 zu Ehren des Schauspielers aufgestellt. Die Figur bildet Erhardt in seiner Rolle als Verkehrspolizist Eberhard Dobermann ab, den der Schauspieler im Film "Natürlich die Autofahrer" (1959) spielte.