Hansa Rostock nach 2:1 über Meppen sechs Spiele ungeschlagen

05.10.2019, 16:07 Uhr | dpa

Hansa Rostock bleibt in der 3. Fußball-Liga in der Erfolgsspur. Das Team von Trainer Jens Härtel bezwang am Samstag den SV Meppen verdient mit 2:1 (2:0) und ist nunmehr bereits seit sechs Spielen ungeschlagen. Pascal Breier (9. Minute, 24.) erzielte vor 12 452 Zuschauern im Ostseestadion beide Tore für die Hanseaten, die das Heimduell mit den Emsländern erstmals nach zuvor zwei Niederlagen gewannen. René Guder (82.) traf für die Gäste.

Mittelstürmer Breier brachte sein Team mit dem Doppelpack früh auf die Siegerstraße. Für den 27-Jährigen, der in den vergangenen vier Partien jedes Mal mindestens ein Tor geschossen hat, waren dies bereits die Saisontreffer sechs und sieben.

Mit der klaren Führung im Rücken waren die Rostocker, bei denen der wieder genesene Kapitän Julian Riedel nicht zum Kader gehörte, auch im zweiten Abschnitt spielbestimmend. Die daraus resultierenden Möglichkeiten wurden jedoch teils leichtfertig vergeben. Deshalb wurde es nach dem überraschenden Anschlusstreffer in der Endphase noch einmal spannend.