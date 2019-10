Wolfsburg

Unbekannte beschädigen Autos in Wolfsburg

05.10.2019, 17:18 Uhr | dpa

Die Polizei in Wolfsburg geht mehreren Fällen von Vandalismus an Autos nach. So meldeten sich am Samstag sechs Leasingnehmer aus der Nordstadt, deren Autos in der Nacht zu Samstag recht großflächig mit Kleber besprüht wurden. In der gleichen Nacht wurden in einem anderen Viertel an sieben geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten, teilte die Polizei mit.