Grünstadt

Polizei überwältigt mit Schwert bewaffneten Mann

05.10.2019, 17:58 Uhr | dpa

Ein mit einer Schreckschusspistole und einem Samuraischwert bewaffneter Mann ist in der Fußgänger im rheinland-pfälzischen Grünstadt von der Polizei überwältigt worden. Am Samstagmittag waren wegen des Mannes mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen, wie die Ermittler berichteten. In der Fußgängerzone hörte eine Polizeistreife zunächst einen Schuss und ging dann auf den Bewaffneten zu. Erst nach Abgabe eines Warnschusses legte der 50-Jährige die Waffen auf den Boden und ließ sich festnehmen. Den Angaben zufolge war der Mann stark betrunken. Hinweis auf ein politisches Motiv gebe es nicht, sagte ein Sprecher. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.