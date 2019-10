Neudietendorf

Brand im Reihenhaus - Frau leicht verletzt

06.10.2019, 12:06 Uhr | dpa

Beim Brand eines Reihenhauses in Neudietendorf (Kreis Gotha) ist eine 75 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Sie erlitt bei dem Feuer am Sonntag Verbrennungen an einer Hand und eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause und blieb unverletzt. Das Feuer wütete im ersten Stock und im Dachstuhl des Hauses. Außerdem griff es auf den Dachstuhl eines benachbarten Hauses über. Die Feuerwehr löschte den Brand, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf mindestens 100 000 Euro.