Offenbach am Main

Wechselhaftes Herbstwetter in Hessen

06.10.2019, 12:39 Uhr | dpa

Nach dem Wochenende bleibt das Wetter in Hessen weitgehend herbstlich. Der Montag startet wolkig mit Höchsttemperaturen um die 14 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. In der Nacht zum Dienstag zieht von Westen her Regen auf. Auch am Tag setzt sich das unbeständige Wetter fort. Es bleibt meist bewölkt mit zeitweise Regen. Die Temperaturen steigen nicht über 15 Grad. Zur Wochenmitte kann es dann zu einzelnen Gewittern und Schauern in Hessen kommen.