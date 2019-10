Potsdam

Vater gegen den Kopf getreten

06.10.2019, 14:37 Uhr | dpa

Weil ein Unbekannter seine Tochter mit einem "plumpen Anmachspruch" angesprochen hatte, ist ein Vater mit zwei Gästen beim Potsdamer Oktoberfest in Streit geraten. Der 33-Jährige wollte den Mann zur Rede stellen, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Potsdam am Sonntag sagte. Daraus entwickelte sich zwischen ihm, dem Mann und einem weiteren aus der Gruppe um den Mann herum ein handfester Streit. Dabei fiel der 33-Jährige zu Boden und wurde von einem Dritten mit dem Fuß gegen den Kopf getreten, wie die Polizei weiter mitteilte. Als die herbeigerufenen Polizisten am Ort des Geschehens ankamen, war die Gruppe bereits weg.