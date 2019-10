Calella

Sieg bei seiner Premiere: Angert gewinnt Ironman Barcelona

06.10.2019, 17:02 Uhr | dpa

Florian Angert hat seine Ironman-Premiere mit einem beeindruckenden Sieg gekrönt. Der 27 Jahre alte Triathlet gewann am Sonntag den Ironman Barcelona und sicherte sich damit bereits den Startplatz für die WM auf Hawaii in einem Jahr. Angert benötigte für die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen starke 7:45:05 Stunden. Der gebürtige Weinheimer verwies im Ziel in Calella den Belgier Frederik Van Lierde mit über acht Minuten Vorsprung auf den zweiten Platz. Mit über zwölf Minuten Rückstand auf Angert wurde Nick Kastelein aus Australien, Trainingspartner von Ironman-Superstar Jan Frodeno, Dritter.