Ludwigsburg

Schwerster Kürbis kommt aus Bayern, Hesse auf Platz zwei

06.10.2019, 17:52 Uhr | dpa

Ein Züchter aus Hessen musste sich bei der Deutschen Meisterschaft im Kürbiswiegen in Ludwigsburg nur einem Kontrahenten aus Bayern geschlagen geben. Der Gewinnerkürbis brachte 687,5 Kilogramm auf die Waage - der Züchter kommt aus Heretshausen in Bayern und heißt Michael Asam. Den zweitschwersten Kürbis mit 650,5 Kilogramm präsentierte am Sonntag Mathias Würsching aus dem südhessischen Einhausen. Das deutsche Rekordgewicht aus dem Jahr 2018 liegt bei 916 Kilogramm und wird von Mario Weishäupl aus Bayern gehalten.