Duisburg

Lagerhalle in Duisburg brennt aus

07.10.2019, 07:19 Uhr | dpa

Ein Großbrand in einer Duisburger Lagerhalle ist am frühen Montagmorgen gelöscht worden. Die 100 Quadratmeter große Halle war am Sonntagabend in Brand geraten, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Ein Mensch wurde demnach bei dem Feuer leicht verletzt. Wegen starker Rauchentwicklung sollten die Anwohner Fenster und Türen über Nacht geschlossen halten.

Die Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar, an den Löscharbeiten waren 55 Einsatzkräfte beteiligt. In der ausgebrannten Halle befand sich nach Angaben des Feuerwehrsprechers auch das in Duisburg bekannte "Glühweinschiff", ein Stand auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt.