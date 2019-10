Kochel am See

19-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß

07.10.2019, 08:41 Uhr | dpa

Ein 19-Jähriger ist am Sonntag nach einem Frontalzusammenstoß in Oberbayern gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der junge Fahrer auf der nassen Fahrbahn in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er bei Walchensee (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 47-jährige Fahrer und seine 54-jährige Begleitung wurden dabei schwer verletzt. Der 19-jährige Unfallverursacher starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zur Unfallursache.