Mönchengladbach

Gladbachs Ginter muss für Länderspiele absagen

07.10.2019, 12:16 Uhr | dpa

Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf die beiden Abwehrspieler Matthias Ginter und Stefan Lainer verzichten. Beide vorzeitig ausgewechselten Spieler verletzten sich am Sonntag beim 5:1-Erfolg gegen den FC Augsburg so schwer, dass sie ihre Teilnahmen an den Länderspielen absagen mussten.

DFB-Auswahlspieler Ginter hat sich eine Schulterluxation mit Kapselbandverletzung zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus. Dies teilte der Club am Montag nach einer MRT-Untersuchung mit. Rechtsverteidiger Lainer, der eine Einladung für die österreichische Nationalmannschaft hatte, erlitt nach einem Zweikampf einen Kapselbandriss im linken Sprunggelenk.