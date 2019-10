Loxstedt

Schweinetransporter auf dem Weg zum Schlachthof verunglückt

07.10.2019, 12:31 Uhr | dpa

Ein Schweinetransporter mit rund 90 Tieren an Bord ist in Loxstedt im Landkreis Cuxhaven verunglückt. Foto: Peter Steffen/dpa (Quelle: dpa)

Ein Schweinetransporter mit rund 90 Tieren an Bord ist in Loxstedt im Landkreis Cuxhaven verunglückt. Der 48 Jahre alte Fahrer sei auf dem Weg zum Schlachthof aus bisher unbekannten Umständen mit seinem Laster in einer Kurve von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Zugmaschine kippte um. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Anhänger mit den Tieren wurde beschädigt, mehrere Schweine mussten notgeschlachtet werden. Einige Tiere liefen von der Unfallstelle weg, konnten aber wenig später von Polizei und Anwohnern eingefangen werden.