Rostock

Campustag für Studienanfänger in Rostock

08.10.2019, 02:13 Uhr | dpa

Die Studenten warten auf den Beginn der Einführungsveranstaltung am Campustag der Universität Rostock. Foto: Bernd Wüstneck/dpa (Quelle: dpa)

Beim traditionellen Campustag erhalten Studienanfänger an der Universität in Rostock heute (09.00 Uhr) wichtige Tipps zum Studienalltag. Wie der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) als Veranstalter mitteilte, können sich die sogenannten Erstis in Kursen unter anderem über Themen wie BAföG oder Studieren mit Kind informieren. Außerdem präsentieren sich lokale Unternehmen und Organisationen. Den Abschluss des Tages bildet ein Konzert auf dem Ulmencampus. Mit Haiyti, Leslie Clio und hoe_mies seien Künstlerinnen gefunden worden, die beim Publikum derzeit sehr beliebt seien, sagte der AStA-Vorsitzende Marcus Neick. Der AStA ist neben dem Studierendenrat und den Fachschaftsräten Teil der studentischen Selbstvertretung für 13 500 Studenten der Uni Rostock.