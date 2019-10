Rostock

Goalball-EM startet in Rostock: Deutsche Herren favorisiert

08.10.2019, 02:33 Uhr | dpa

Deutschlands Goalballer fiebern der EM in Rostock entgegen. "Wir brennen darauf, uns mit den besten Nationen Europas messen zu dürfen", sagte Herren-Cheftrainer Johannes Günther. Sein Team, das als WM-Zweiter bereits für die Paralympics 2020 in Tokio qualifiziert sind, trifft zum Auftakt heute auf Spanien. Weitere Vorrundengegner sind Belgien, Finnland und Tschechien.

Die Damen bekommen es zunächst mit der Mannschaft der Niederlande zu tun und müssen dann noch gegen Großbritannien, Israel und die Türkei ran. Insgesamt treten jeweils zehn Damen- und Herrenteams aus 15 Ländern an. Gespielt wird in der Stadthalle, wo am Sonntag auch die Finals ausgespielt werden, und in der Ospa Arena der Hansestadt.