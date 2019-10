Magdeburg

Wie wird das Stromnetz gesteuert: Forschungsstation geöffnet

08.10.2019, 03:14 Uhr | dpa

Wer verstehen will, wie das europäische Stromnetz funktioniert, kann sich das künftig bei einem Besuch an der Uni Magdeburg erklären lassen. Die Hochschule öffnet von heute (14.00 Uhr) an eine Leitwarte, die sowohl den geregelten Betrieb als auch aktuelle Störungen im Netz anzeigt.

Für den Besuch ist eine vorherige Anmeldung nötig. Im Gegenzug können Interessierte dann vor Ort mit Hilfe von Experten ausprobieren, wie sich eine Störung beheben und das Netz stabil halten lässt.

Die tatsächliche Steuerung des europäischen Energienetzes haben die Netzbetreiber in der Hand, wie Martin Wolter vom Institut für Elektrische Energiesysteme sagt. Die seit Januar 2018 an der Uni verfügbare Projektion sei jedoch eine exakte Nachbildung der Kontrollsysteme. Die Uni nutzt das Großgerät zur Forschung.

So wollen die Wissenschaftler etwa Optimierungsmöglichkeiten erproben, die zu einer Kostenreduktion für den Stromkunden führen könnten. Es werde immer kostspieliger und aufwendiger, das Stromnetz zu steuern, erklärte die Universität. Das liege auch daran, dass mehr Wind- und Sonnenenergie auch durch kleine Erzeuger eingespeist werde.