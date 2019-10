Verden (Aller)

Ex-Kommissar schildert Realität der Polizeiarbeit

08.10.2019, 06:10 Uhr | dpa

Der frühere Verdener Polizist Martin Erftenbeck (63) will mit einem Buch den Alltag kriminalistischer Arbeit zeigen. Er ist bekannt geworden durch seine fast 20-jährige Jagd nach dem sogenannten Maskenmann.

TV-Krimis hätten mit der Realität von Ermittlungen wenig zu tun, sagte der Ex-Kommissar der Deutschen Presse-Agentur. Er sehe sich zwar auch Kriminalfilme an. "Die Spannung wird erzeugt durch Elemente, die in der Wirklichkeit nicht vorkommen sollten" - zum Beispiel, wenn immer gegen Ende des Films ein Ermittler allein und hilflos in die Gewalt des gefährlichen Mörders gerät.

Das Buch "Wahrheit. Tote haben Recht(e)" ist ein Gemeinschaftswerk Erftenbecks, der Verdener Staatsanwältin Annette Marquardt und des Hamburger Gerichtsmediziners Klaus Püschel. Ihre Fälle stammen alle aus der Region Verden. "Das zeigt, dass auch im ländlichen Bereich Kriminalität wie in der Großstadt vorkommt", sagte Erftenbeck.

In dem Buch geht es auch um den Sexualmörder, der ab 1992 in Norddeutschland maskiert viele Jungen missbraucht und mehrere getötet hat. Erst 2011 konnte Erftenbecks Soko ihn fassen. Der Ex-Kommissar und die Staatsanwältin stellen ihr Buch am Donnerstag (10. Oktober) in Verden vor.