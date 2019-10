Jena

30 Jahre Mauerfall: Jenas Oberbürgermeister zieht Bilanz

08.10.2019, 07:48 Uhr | dpa

Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) hat im ZDF-Morgenmagazin eine positive Bilanz nach 30 Jahren Mauerfall gezogen. Nach der Wende sei es nicht absehbar gewesen, dass Jena sich so gut entwickle, die damaligen Verantwortlichen hätten aber die Weichen richtig gestellt, sagte Nitzsche im ZDF am Dienstag. Heute habe man nahezu Vollbeschäftigung in der Stadt erreicht. Das liege vor allem an der in Jena angesiedelten Industrie und den Hochschulen. Dennoch müsse man aufpassen, so Nitzsche, welche Geschichten man heute erzähle. Der Jenaer Oberbürgermeister plädierte dafür, nicht länger in Ost-West, Nord-Süd oder Stadt/Land-Kategorien zu denken, sondern partnerschaftlich miteinander umzugehen.