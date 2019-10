08.10.2019, 07:48 Uhr | dpa

Beim Brand einer Tischlerei in Großbreitenbach (Ilm-Kreis) ist ein Sachschaden von mehr als 100 000 Euro entstanden. Wie genau das Feuer am Montagabend ausgebrochen ist, war zunächst unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Tischlerei brannte kontrolliert ab. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und sucht nach Zeugen.