Döbeln

Zwei Menschen sterben bei Wohnungsbrand in Döbeln

08.10.2019, 11:16 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) sind am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz war das Feuer am Morgen in einem Mietshaus ausgebrochen. Weitere Angaben etwa zur Identität der Opfer oder zur Brandursache konnte die Polizei noch nicht machen.