Neukieritzsch

Fliegerbombe in Tagebau entdeckt: Anwohner werden evakuiert

08.10.2019, 17:23 Uhr | dpa

Eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag im Tagebau Vereinigtes Schleenhain (Landkreis Leipzig) entdeckt worden. Der Blindgänger ist 125 Kilogramm schwer, teilte ein Sprecher des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Dresden mit. Die Bombe soll so bald wie möglich am Ort gesprengt werden. Ein Sperrkreis von 1200 Metern sei bereits eingerichtet worden. Der Ort Kieritzsch und der nördliche Teil von Neukieritzsch müssen geräumt werden. Betroffene können in der Park Arena Neukieritzsch Unterkunft finden, so der Sprecher. Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen sind, konnte er nicht sagen.

Sobald die Räumung der Orte abgeschlossen sei, soll die Bombe gesprengt werden. Autofahrer müssen auch mit Sperrungen der S71 und der B176 im betroffenen Gebiet rechnen.