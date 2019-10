Stralsund

Radfahrerin stürzt in Stralsund und verletzt sich schwer

08.10.2019, 18:46 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Stralsund schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, überquerte die 77-Jährige eine Straße und kollidierte mit einem Pkw. Die Radfahrerin stürzte. Der 36 Jahre alte Autofahrer versuchte den Angaben zufolge, auszuweichen. Die Radfahrerin wurde in das Hanseklinikum gebracht.