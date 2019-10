Stockholm

Mannheim verliert erstes Spiel in Champions Hockey League

08.10.2019, 20:53 Uhr | dpa

Die Adler Mannheim haben in der Champions Hockey League ihre erste Saisonniederlage kassiert. Der bereits für das Achtelfinale qualifizierte deutsche Eishockey-Meister verlor am Dienstagabend mit 3:6 (0:3, 3:1, 0:2) bei Djurgarden Stockholm. Das Team von Trainer Pavel Gross gab damit die Tabellenführung in der Gruppe F vor dem abschließenden Spieltag an die Schweden ab. Vom zweiten Platz, der ebenfalls zur Teilnahme an der K.o.-Runde berechtigt, können die Badener jedoch nicht mehr verdrängt werden.