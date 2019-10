Oberau

Vollsperrung der B2 bei Oberau wohl nur bis Mittwoch

08.10.2019, 21:14 Uhr | dpa

Die Bundesstraße 2 bei Oberau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ist wahrscheinlich schon ab Mittwoch wieder befahrbar. Die Vollsperrung könne voraussichtlich schon am Mittwochvormittag wieder aufgehoben werden, teilte die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen am Dienstagabend mit. Weil auf der Straße ein Steinschlagzaun errichtet wird, war sie am Dienstag nördlich von Oberau gesperrt werden - nach ursprünglichem Plan für fünf Tage.

Die Rodungsarbeiten seien deutlich schneller vorangegangen als ursprünglich geplant, hieß es. Die B2 ist eine wichtige Verbindungsstrecke von München in den Süden und in umgekehrter Richtung.