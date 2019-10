Wernigerode

So viele Erstsemester wie seit 10 Jahren nicht

09.10.2019, 06:37 Uhr | dpa

An der Hochschule Harz haben sich so viele Studierende eingeschrieben wie seit zehn Jahren nicht. Zum neuen Semester starteten 814 Studierende, teilte die Hochschule mit. Das seien gut 80 Erstsemester mehr als im vergangenen Jahr. "Wir arbeiten gemeinsam, wir studieren gemeinsam, wir feiern gemeinsam", sagte der Rektor der Hochschule, Harz Folker Roland, zur Begrüßung der Neulinge. Insgesamt studieren nun 3230 junge Menschen an den Standorten in Wernigerode und Halberstadt.

Für die meisten Erstsemester beginnen die Vorlesungen erst kommende Woche. An der Hochschule Harz wird jedoch bereits fleißig gelernt. Ob die Studierendenzahl auch an anderen Hochschulen und Universitäten im Land gestiegen ist, soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden. Die Universität Magdeburg hat beispielsweise angekündigt, Zahlen am Donnerstag zu veröffentlichen, die Uni Halle will am Freitag nachziehen. Die Hochschule Anhalt verweist auf Ende Oktober.