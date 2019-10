Limburg an der Lahn

Limburg: Noch keine Informationen zu Motiv des Verdächtigen

09.10.2019, 11:22 Uhr | dpa

Zu möglichen Motiven des Verdächtigen im Fall der Unfallfahrt in Limburg gibt es weiterhin keine Informationen. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sagte am Mittwoch, die Behörde mache grundsätzlich keine Angaben zum Aussageverhalten. Bei den Angaben von Zeugen und aus dem Umfeld des Verdächtigen stünden die Ermittlungen noch "ganz am Anfang".

Der Verdächtige, ein 32 Jahre alter Syrer, sitzt wegen der Tatvorwürfe versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Untersuchungshaft. Er soll am Montag in Limburg mit einem gekaperten Lastwagen auf mehrere Autos aufgefahren sein und diese zusammengeschoben haben. Dabei wurden acht Menschen und der 32-Jährige selbst leicht verletzt.

Zu den Hintergründen des nach wie vor rätselhaften Vorfalls und dem Motiv des Mannes wurde weiterhin nichts bekannt. Bei ihren Ermittlungen setzen die Behörden nun unter anderem auf Fotos oder Videos von Augenzeugen.