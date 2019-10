Dresden

Krankenkasse in Sachsen rät zu Grippeimpfung

09.10.2019, 14:29 Uhr | dpa

Angesichts der beginnenden Grippesaison rät die Techniker Krankenkasse Sachsen zu einer Impfung. Eine Influenza sei keine harmlose Erkrankung, teilte die Kasse am Mittwoch in Dresden mit. Allein bei der letzten Grippewelle habe es 22 642 Erkrankungen mit 69 Todesfällen gegeben. Die Kasse beruft sich dabei auf Zahlen der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen. Die Techniker-Kasse rät zu einer rechtzeitigen Immunisierung. Es dauere etwa 14 Tage bis die Impfung einen ausreichenden Schutz vor einer Ansteckung aufbaut. Sie biete zwar keinen hundertprozentigen Schutz, aber in den meisten Fällen verlaufe die Krankheit harmloser als bei Nichtgeimpften.