Halle (Saale)

Britischer Oppositionschef verurteilt Schüsse in Halle

09.10.2019, 17:41 Uhr | dpa

Jeremy Corbyn, Vorsitzender der Labour Partei in Großbritannien, steht vor einer roten Wand. F. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa (Quelle: dpa)

Der Chef der größten britischen Oppositionspartei, Jeremy Corbyn, hat die tödlichen Schüsse in Halle/Saale auf Schärfste verurteilt. "Das ist eine schockierende und schändliche Attacke während des Jom Kippur, einem der heiligsten Tage im Jahr des Jüdischen Kalenders", schrieb der Labour-Chef im Kurznachrichtendienst Twitter. Seine Gedanken seien bei den Verletzten und Trauernden und bei den jüdischen Gemeinschaften in Halle und überall auf der Welt, so der 70-jährige Sozialdemokrat.