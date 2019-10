Kruft

Unfall auf A 61: Frau schwer verletzt

09.10.2019, 20:43 Uhr | dpa

Eine 52-Jährige ist bei einem Unfall auf der Autobahn 61 nahe Kruft schwer verletzt worden. Die Frau hatte sich am Mittwochnachmittag mit ihrem Wagen überschlagen, nachdem sie auf einen Sattelzug aufgefahren war, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Ersthelfer konnten die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien, sie wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die A61 wurde für eine Stunde gesperrt.