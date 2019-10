Jena

Sozialarbeiter besorgt über psychische Probleme bei Schülern

10.10.2019, 06:50 Uhr | dpa

Schulsozialarbeiter beobachten vielerorts eine Zunahme von psychischen Problemen und Mobbing bei Schülern. Dabei sei der Umgang mit digitalen Medien ein großes Thema, sagte Claudia Seibold vom Kooperationsverbund Schulsozialarbeit der Deutschen Presse-Agentur. Gerade Mobbing verlagere sich immer mehr in den virtuellen Raum. Um Schülern bei ihren Sorgen und Nöten zu helfen, müsse es an jeder Schule und für alle Schüler zugänglich Sozialarbeit geben. Das beginne schon in der Grundschule, betonte Seibold. Allerdings seien die rechtlichen Regelungen und die Ausstattung in den einzelnen Bundesländern hierzu sehr unterschiedlich.

Über aktuelle Herausforderungen ihrer Arbeit sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung wollten rund 550 Fachleute an diesem Donnerstag und Freitag in Jena beim Bundeskongress Schulsozialarbeit beraten.