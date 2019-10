Zwickau

Automobilindustrie trifft sich in Zwickau

10.10.2019, 12:41 Uhr | dpa

Wie Deutschland und damit auch Sachsen Autoland bleiben kann, ist die wichtigste Frage beim 23. Internationalen Jahreskongress der Automobilindustrie. Bei dem Branchentreff diskutieren am 5. und 6. November in Zwickau etwa 300 Experten über die Mobilität von morgen. "Im Moment gibt es viele Kostenblöcke, die die Produktion verteuern. Gleichzeitig müssen Hersteller und Zulieferer massiv investieren", sagte Dirk Vogel vom Automobilzuliefernetzwerk AMZ am Donnerstag in Zwickau. Dennoch seien viele der rund 800 Zulieferunternehmen und Dienstleister im Freistaat optimistisch, dass der Umbau zur Elektromobilität und anderen neuen Antriebsarten gelinge. Die sächsische Automobilindustrie beschäftigt rund 95 000 Menschen.