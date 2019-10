Jena

Turteltaube auch in Thüringen seltener anzutreffen

11.10.2019, 00:06 Uhr | dpa

Die Turteltaube - von Umweltschützern zum "Vogel des Jahres 2020" gekürt - ist auch in Thüringen auf dem Rückzug. "Im Freistaat brüten noch 1500 bis 2000 Paare", informierte Ornithologe Klaus Lieder vom Nabu Thüringen. "Vorzugsweise kommen sie bei uns in den unteren Mittelgebirgslagen vor." Dagegen fehlten sie in großen Teilen des Thüringer Waldes, teils auch im Thüringer Becken und in Nordostthüringen. Die Turteltaube mit ihrem farbenfrohen Gefieder gilt als Symbol für die Liebe. Nach Angaben von Umweltschützern steht sie als global gefährdete Art auf der weltweiten Roten Liste.